Die Ausbildungsmesse Superjob in der Gernsbacher Stadthalle ist ein absolutes Erfolgsmodell. Ein ganz wesentlicher Faktor: Auch am Dienstag, 25. April, präsentieren wieder Auszubildende ihre Unternehmen und sprechen mit den Besuchern.

Ohne pandemiebedingte Einschränkungen öffnet am Dienstag, 25. April, die Ausbildungsmesse Superjob in der Gernsbacher Stadthalle ihre Pforten, um Orientierungshilfen für die Berufswahl zu geben. Von 14 bis 18.30 Uhr präsentieren sich den Besuchern rund 50 Betriebe sowie Ämter und Institutionen. Getreu dem Motto „Ausbildung zum Anfassen“.

Die sechs Initiatoren der Ausbildungsmesse sind die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, die Realschule Gernsbach, das Unternehmen Glatfelter Gernsbach, die Daimler Truck AG Gaggenau, Volksbank pur und die Stadt Gernsbach. Letztere stellt darüber hinaus die Halle kostenfrei zur Verfügung und informiert über eigene Ausbildungsmöglichkeiten.

Informationen zur Anreise Die Messe ist am bequemsten mit der KVV Linie S8 oder den Zügen der RB 40 zu erreichen. Besucher, die mit der Stadtbahn aus Richtung Forbach oder Rastatt kommen, steigen am Stadtbahnhaltepunkt „Gernsbach Mitte“ oder am Bahnhof aus. Zu Fuß geht es in etwas mehr als fünf Minuten über die Stadtbrücke und die Waldbachstraße. Messebesucher die mit dem Auto anreisen, folgen den Hinweisen Gernsbach Stadtmitte, Baden-Baden und Schwarzwaldhochstraße. Rund um die Stadthalle stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Auch in der Waldbach- und Badenerstraße ist das Parken nur eingeschränkt möglich. Die Veranstalter empfehlen daher das Auto auf dem Färbertorplatz abzustellen. Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten bis zur Stadthalle.

Eltern haben die Möglichkeit, ihren Nachwuchs zu begleiten

Auf die Besucher und ihre Begleitung wartet ein breit gefächertes Informationsprogramm, das unter anderem Tipps zu Themen wie Ausbildung, Bewerbung und Praktikum beinhaltet. Thematisiert werden aber auch Praktika und Freiwilliges Soziales Jahr. Vorgestellt wird eine Vielzahl an Berufen. Die Liste reicht von „A“ wie Altenpfleger über „F“ wie Finanzwirt bis hin zu „Z“ wie Zerspanungsmechaniker.

Ein Punkt, weshalb die Superjob so erfolgreich ist, ist die Uhrzeit. Diese ermöglicht es, dass berufstätige Eltern ihren Nachwuchs nach getaner Arbeit begleiten können. „Oft ist zu beobachten, dass junge Menschen zunächst alleine und dann ein weiteres Mal am Abend mit ihren Eltern vorbeischauen“, berichtet Realschulleiter Marcus Mössner.

Ein weiterer elementarer Aspekt für die stets große Resonanz, sind die individuellen Beratungsgespräche sowie die authentischen Einblicke durch aktuelle Auszubildende der ausstellenden Institutionen und Unternehmen. Die Jugendlichen erhalten so die Chance, auf Augenhöhe Fragen zu stellen. Praktika können im Übrigen vor Ort sofort vereinbart werden.

AOK Karlsruhe

Levin Wittek (im Bild rechts) ist sich sicher – er hat die perfekte Ausbildung für sich gefunden. Nach dem Abitur informierte sich der inzwischen 21-Jährige über verschiedene Berufe: „Sozialversicherungsfachangestellter – ich wusste vorher gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Aber als ich darauf gestoßen bin, hat er mir direkt zugesagt.“ Nach der Bewerbung folgten Bewerbungsgespräch, Einstellungstest und Assessment Center.

Nichts konnte ihn abschrecken: „Mir hat es bei der AOK direkt gut gefallen – die Leute sind sehr offen und die Betreuung beim Bewerbungsverfahren war super.“ Seit September 2019 arbeitet Levin Wittek nun bei der Bezirksdirektion Mittlerer Oberrhein und hat große Freude am neuen Job: „Ins KundenCenter kommen jeden Tag neue Menschen, auf die man sich jeweils neu einstellen muss. Jeder Fall ist anders, dadurch wird es nie langweilig. Menschen helfen zu können, ist einfach etwas Schönes.“

Ausbildungsangebote (m/w/d): Sozialversicherungsfachangestellte, Kaufleute für Dialogmarketing

Duale Studiengänge (m/w/d): B.A. „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“, AOK-Betriebswirt inkl. B.A.

Kontakt: Susanne Mönnich (Ausbildungsleiterin) Kaiserstraße 5, 76131 Karlsruhe +49 (711) 65 25 20 74 1 aok.de/karrierestart

Autohaus Haitzler

Das Autohaus Haitzler bietet seit 50 Jahren Fahrzeugreparaturen und -Dienstleistungen an, sowie den Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen der Marke Volkswagen. Ursprünglich wurde die Firma von Friedrich Haitzler im Jahr 1949 in Forbach Langenbrand gegründet. Seit 25 Jahren führt Andreas Haitzler das Unternehmen. Er investiert regelmäßig in Aus- und Weiterbildung seines Personals. Permanent werden junge Menschen als Kfz-Mechatroniker und Automobilkaufleute ausgebildet.

Casimir Kast Verpackung und Display GmbH

Casimir Kast, eines der wenigen konzernunabhängigen, mittelständischen Unternehmen der Papier- und Verpackungsindustrie im Murgtal, ist seit über 470 Jahren in der Region tätig und wird seit 13 Generationen familiengeführt. Am Standort Gernsbach entwickelt und produziert Casimir Kast mit rund 170 Mitarbeitenden Verpackungen aus Karton und Wellpappe für Marktführer im Bereich der FMCG (Fast Moving Consumer Goods), sowie renommierte Markenartikler und deren Agenturen aus Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Mechatroniker, Industriekaufmann, Packmitteltechnologe, Medientechnologe Druck, Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration, Maschinen- und Anlagenführer

Kontakt: Bettina Kiefer www.casimir-kast.de/karriere/ausbildung/ +49 (7224) 918 0 ausbildung@casimir-kast.de Obertsroter Landstraße 50 (B 462), 76593 Gernsbach

Gaggenauer Altenhilfe

Seit der Gründung vor rund 50 Jahren hat die Gaggenauer Altenhilfe e.V. den Mut, neue Wege zu gehen. Bei uns hat Alter Zukunft. Wir verstehen uns als große Gemeinschaft aus Bewohnerinnen, Bewohnern, Mitarbeitenden und Wegbegleitern, mit dem Ziel, bestmöglich zusammen zu leben bzw. zusammen zu arbeiten. Wir – das sind alle Menschen, denen Respekt, Achtsamkeit und ein soziales Miteinander ein Herzensanliegen ist. Bei uns in Gaggenau. Wir haben drei Pflegeeinrichtungen an zwei Standorten in Gaggenau, eine Großküche und ein Restaurant & Café für unsere Senioren und Gäste aus der Umgebung.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Pflegekräfte, Pflegehelfer (als einjährige Ausbildung zum/r Altenpflegehelfer/in und die zweijährige Qualifikation für Migrant*innen zur Altenpflegehilfe), Koch, Fachkraft Küche

Kontakt: Bärbel Strecker www.gaggenauer-altenhilfe.de/wir-als-arbeitgeber/ +49 (7225) 685 102 personal@gaggenauer-altenhilfe.de Bismarckstr. 6, 76571 Gaggenau

Grötz GmbH & Co. KG

Grötz Unternehmensgruppe: Wir bauen Zukunft und bieten Chancen.

Begeisterung fürs Bauen – dafür steht das Familienunternehmen GRÖTZ seit über 100 Jahren und deckt mit der GRÖTZ GRUPPE sämtliche Bereiche der Bauindustrie, der Umwelttechnik, der Rohstoffgewinnung und der Baustoffveredelung ab und somit die gesamte Wertschöpfungskette der Baubranche. Das Beste aus zwei Welten: Wenn Tradition und Fortschritt gelebt werden. Mit Herzblut bauen wir gemeinsam an einer nachhaltigeren Zukunft und setzen alles daran, ökonomisch und fortschrittlich zu arbeiten. Unser Hauptsitz befindet sich in Gaggenau am Fuße des Schwarzwaldes. Mit insgesamt 13 Niederlassungen in 4 Ländern und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können wir leistungsorientiert und verantwortungsvoll allen Herausforderungen und Ansprüchen standhalten.

Die GRÖTZ GRUPPE steht für ein starkes, zielorientiertes Team mit traditionellen Werten und Innovationsgeist.

Katz GmbH & Co. KG

Die KATZ GmbH & Co.KG ist ein eigenständiges Tochterunternehmen der Papierfabrik August Koehler SE. Seit mehr als 100 Jahren Ist die Kernkompetenz von KATZ die Herstellung und der Vertrieb von Lösungen aus Holzschliffpappe für unterschiedlichste internationale Abnehmer. Damit ist KATZ-Weltmarktführer für Bierdeckel. Unser Produktportfolio hat sich allerdings längst darüber hinaus erweitert. Zum Portfolio gehören andere Anwendungen wie Trittschalldämmung, Display Boards, AirFreshner Boards und diverse Artikel für die Lebensmittelindustrie.

MM Gernsbach GmbH

MM-Gernsbach GmbH - Kartonhersteller mit Verantwortung und Leidenschaft

Die MM-Gernsbach GmbH gehört zur MM- Gruppe. Das deutsche Werk Gernsbach gilt als eines der effizientesten Recyclingkartonwerke Europas. Das erfahrene und professionelle Team setzt laufende Optimierungsschritte, um sowohl Service als auch Konstanz der Kartonqualitäten stetig zu verbessern. Verantwortung, Leistung und Leidenschaft sind die zentrale Unternehmenswerte, die ganz wesentlich zu dieser Entwicklung beitragen. Am Standort wird gestrichener Duplex- und Triplexkarton hergestellt.

Murgtalwerkstätten

Wir die Murgtal- Werkstätten und Wohngemeinschaften sowie die Lebenshilfe Rastatt/Murgtal verstehen uns als Dienstleister im Bereich der Eingliederungshilfe. An verschiedenen Standorten bieten wir über 500 Menschen mit geistigen, körperlichen und seelischen Einschränkungen berufliche und soziale Rehabilitation. In differenzierten Wohnangeboten begleiten wir über 200 Menschen mit Einschränkungen.

Beginnen auch Sie eine Arbeit mit Herz und Sinn, werden Sie Teil unserer sozialen Gemeinschaft.

Leistungen:

Übernahme der Schul- und Fahrtkosten

eine direkte Ansprechperson vor Ort

Jahressonderzahlung

30 Tage Urlaub pro Jahr

Precitec

Die Precitec Gruppe ist weltweit führend in der Entwicklung von Systemlösungen und Komponenten für die Lasermaterialbearbeitung sowie im Bereich optische Messtechnik. Mehr als 750 Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir unseren internationalen Kunden ganz nah und den Märkten meist einen Schritt voraus sind. Damit das so bleibt, setzen wir auf Forschung und Entwicklung, nachhaltige Innovationskraft und unsere Mitarbeiter.

Als Familienunternehmen liegt uns viel an einer unabhängigen Entwicklung und den Menschen, die zum Erfolg beitragen.

Leistungen:

Nachhaltige Wachstumsstrategie, mit dem Ziel der CO2-Neutralität

Wirtschaftliche Sicherheit in einem familiengeführten Unternehmen mit flachen Hierarchien

Gutes Onboarding durch unser Patenmodell

Interessante Karriereperspektiven in einem international wachsenden Unternehmen

Finanzielle Beteiligung am Unternehmenserfolg, betriebliche Altersvorsorge

Umfassende Fort -und Weiterbildungsmöglichkeiten

Angebote zur Gesundheitsförderung: Fitnessstudio-Mitgliedschaft, Gesundheitstage, Firmenlauf

Kostenlose Getränke und Obst

Attraktive E-Bike Leasing Angebote

Firmenevents: Sommerfest, Weihnachtsfeier

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Zerspanungsmechaniker, Elektroniker für Geräte und Systeme, Fertigungsmechaniker, Fachinformatiker Systemintegration, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufleute

Kontakt: www.precitec.com/de/ +49 (7225) 684 800 karriere@precitec.de Draisstr. 1, 76571 Gaggenau

Protektorwerk Florenz Maisch

Protektor bietet vielfältige Möglichkeiten für Ausbildungen und Duale Studiengänge

Das mittelständische Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Metall- und Kunststoffprodukten der Baubranche in Europa. Interessierten Schulabgängern bietet Protektor vielfältige Möglichkeiten in die Berufswelt einzusteigen, ob als Ausbildung oder als duales Studium in den Bereichen Technik, IT oder kaufmännischen Berufsfeldern. Von Anfang wird der Nachwuchs miteingebunden und durch die Ausbilder:innen, Kolleg:innen und Mitauszubildenden unterstützt. Durch gute Aussichten auf eine Übernahme nach der Ausbildung bietet das Unternehmen eine langfristige Entwicklungsperspektive.