Es rummst nur noch am Kurparkeingang

Mit Video: Bis November wird in Gernsbach regelmäßig gesprengt

Die Nachrüstung des Gernsbacher Tunnels mit vier Rettungstreppenhäusern hat eine neue Etappe erreicht. Gesprengt wird nur noch am Kurparkeingang, an den anderen Notausgängen sind die Arbeiten am Schacht und Stollen bereits abgeschlossen. Eine Sperrung des Tunnels für den Durchgangsverkehr ist nurmehr vereinzelt notwendig.