Mittsommer: Helle Nächte, laue Temperaturen. Was in den skandinavischen Ländern in diesen Tagen ausgiebig gefeiert wird, haben die Einzelhändler der Altstadt am vergangenen Wochenende nach Gernsbach geholt.

Sie luden am Freitagabend zum ersten Mal zur schwedischen Nacht und zum Late Night Shopping rund um den Marktplatz ein. Am Samstag verwandelten regionale Künstlerinnen und Künstler den Fußgängerbereich der Hauptstraße in ein Pop-up-Atelier.

In der Fußgängerzone erwartete am Freitagabend die Besucher ein unbeschwertes Einkaufserlebnis, organisiert von den jungen Gewerbetreibenden in der Altstadt.

Menschenmassen wie während des Altstadtfestes suchte man jedoch vergebens. Dennoch zeigten sich Restaurants, Eiscafé und die von den dortigen Ladenbesitzern geschaffenen Refugien der Gastfreundschaft gut besucht. In entspannter Atmosphäre ließ es sich genießen.

Chevrolet El Camino ist ein Hingucker in Gernsbach

Die Einzelhandelsgeschäfte der Altstadt hatten für das Mittsommer-Einkaufsvergnügen der Kunden allerlei vorbereitet. Serviert wurde unter anderem selbst gemachte Zitronenlimonade (Liebe deinen Planeten) und alkoholfreier Gin aus Dänemark (Sybille Gries, Flickwerk). Ein Hingucker war auch das Chevrolet El Camino vor Kräuter Schulte.

Präsentiert wurden die neuesten Trends zum Thema Sonnenbrillen (Optik Knapp) oder Schmuck für das gelungene Sommeroutfit (Schmuck Hartmann). Die meisten der Besucher reagierten überrascht auf das Dargebotene. „Einfach klasse“, meinte kurz und knapp eine junge Rastatterin, die mit ihren Freundinnen über die Hauptstraße bummelte.

Ein Besuchermagnet war der Fenster-Kiosk von Johannes Lämmerhirt und Romina Mangler (Logl), die mit Süßigkeiten und Gin Tonic aus Gernsbacher Gin punkteten. Seine Pforten geöffnet hatte auch das Weingut Iselin. Künstlerin Annegret Kalvelage vom KunstRAUM schwang bereits am Freitagabend ihr Schnitzmesser.

In jedem Fall sehenswert waren die von Sabine Giersiepen und Romina Mangler geflochtenen traditionellen Haarkränze aus Wiesenblumen.

Das Besucherinteresse richtete sich am Samstag auf das Pop-up-Atelier regional ansässiger Künstler. Sie brachten mit ihren Bildern Farbe in das historische Ambiente. Von morgens bis zum frühen Abend konnte den Malern und Bildhauern über die Schulter geschaut werden, wovon zahlreiche Altstadtbesucher auch regen Gebrauch machten.

Wir haben die Veranstaltung ,Mittsommer in der Altstadt’ getauft. Christina Hartmann

Einzelhändlerin

Seinen Charme entfaltete im Anschluss daran das Candle Light Concert mit dem Pforzheimer Singer-Songwriter Jonas Gavriil vor dem Kornhaus. Er spielte vor historischer Kulisse englischsprachige Songs für jedes Alter. Das Publikum wurde auf das Beste von JoCa-Kerzen und dem Kornhaus-Team versorgt.

Richtig begeistert von der schwedischen Nacht zeigte sich Christina Hartmann: „Es war so schön.“ Zum Schluss bekam das Kind dann auch noch einen Namen: „Wir haben die Veranstaltung ,Mittsommer in der Altstadt’ getauft“, meinte die Einzelhändlerin.