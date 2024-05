Motorradunfall in Gernsbach: 45-Jähriger schwer verletzt

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Samstagnachmittag in Gernsbach ereignet. Ein 45-jähriger Mann befuhr am Nachmittag die K3701 von Baden-Baden in Richtung Schloss Eberstein. Hierbei verfehlte er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, eine Rechtskurve, schlitterte geradewegs über einen Parkplatz und rutschte dann sieben Meter einen Hang hinunter.

Der Motorradfahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von 3.000 Euro.