Teuflisches Gas

Nach Kohlenmonoxid-Vergiftung in Gernsbacher Pellets-Keller: Wie kann man sich schützen?

Zwei Menschen erleiden am 22. Januar in Gernsbach eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in einem Lagerraum für Holzpellets. Wie kann so etwas passieren? Wie kann man Gefahren bereits im Vorfeld vermeiden?