Nach der Tötung einer 27-Jährigen am Donnerstag in Gernsbach ist nun gegen den Ehemann Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.

Nach dem eine 27-jährige Frau aus Afghanistan am frühen Donnerstagmorgen in der Straße Am Schwimmbad in Gernsbach getötet worden ist, wurde der festgenommene Verdächtige, der Ehemann der Frau, am Freitagvormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl wegen Mordes.

Dem 32-jährigen Afghanen wird vorgeworfen, seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.