Neuer Pächter für das Kornhaus in Gernsbach gefunden

Für das Kornhaus in Gernsbach steht ein neuer Pächter fest. Dieser will in dem Gründerzentrum ein gastronomisches Konzept umsetzen. Das hat Nicoletta Arand, Pressesprecherin und Wirtschaftsförderin der Stadt, am Montag in der Gemeinderatssitzung bekanntgegeben.

Wie das Konzept genau aussieht, ließ Arand noch offen. Im Zuge des Aufrufs an mögliche Betreiber konnte sich die Stadt Gernsbach beispielsweise ein Café oder eine Bar vorstellen.

Wer der neue Pächter ist, gab Arand ebenfalls noch nicht bekannt. Die Verträge müssten erst noch unterzeichnet werden, betonte sie. Zum 1. August soll es für den Betreiber in dem Gernsbacher Gründerzentrum losgehen.

Keine große Gastronomie in Gernsbacher Kornhaus

Arand verriet schon mal so viel: Eine Gastronomie im großen Stil sei wegen der fehlenden Lagerräume nicht umsetzbar. Es stehen nur 60 Quadratmeter im Innenbereich, zehn Quadratmeter vor dem Kornhaus und wenig Lagerflächen zur Verfügung. Doch Arand versicherte, dass es eine gute Nachfolge für das Kreativ Kollektiv Gernsbach sein werde.

Die Gruppe aus Selbständigen hatte unter anderem den „Coworking Space“ im ersten Stock eingerichtet, also ein offenes Büro. In Folge der Corona-Pandemie zog sich die Gruppe Ende 2020 aber aus dem Projekt zurück. Die Stadt führte das Gründerzentrum übergangsweise weiter.

Schließlich rief die Stadt Gernsbach Unternehmer auf, sich bis zum 15. April mit einem gastronomischen Konzept für das Kornhaus zu bewerben. „Uns haben viele kreative Konzepte erreicht“, sagte Arand.