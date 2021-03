Neues Corona-Testzentrum in Gernsbach ist eröffnet

Am Freitagnachmittag hat das gemeinsame Corona-Testzentrum für Gernsbach, Weisenbach und Loffenau den Betrieb aufgenommen. Der Weg zum Ergebnis gestaltet sich unkompliziert. Die Bürgermeister der drei Kommunen sehen darin auch Chancen für die Zukunft.

In der Stadthalle in Gernsbach bietet sich ein ungewohntes Bild: Maskierte Menschen in weißen Poloshirts und blauen Schutzanzügen warten im Foyer, die Türen zu den Sälen sind verschlossen.

Vor dem Gebäude sitzen Männer und Frauen auf grün gepolsterten Stühlen in der Sonne. Der DLRG-Vorsitzende Matthias Hahn tritt heraus. „Siebzehn: negativ“, ruft er, blickt sich um, nickt. Dann geht er wieder in die Halle.

Am Freitag um 15 Uhr ist in der Stadthalle ein neues Corona-Testzentrum eröffnet worden. Bürger aus Gernsbach, Weisenbach und Loffenau können sich dort künftig dienstags und freitags zwischen 15 und 18 Uhr testen lassen. Kostenlos, versteht sich: Nach der Testverordnung des Bundes hat jeder Anspruch auf mindestens einen Test pro Woche.