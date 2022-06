Mit einem Fahrrad steht der kleine Junge an diesem Freitagnachmittag am Rand der Brücke zur Murginsel in Gernsbach. Bunte Luftballons am Brückengeländer wehen im Wind.

Wartend dreht sich der kleine Junge zu seiner Mutter um, die in einiger Entfernung mit weiteren Müttern und einem Kinderwagen am Murgufer die Igelbachstraße entlang läuft.

„Kommt schon, ihr lahmen Schnecken“, ruft ihnen der Kleine entgegen. Dabei rutscht er ungeduldig auf dem Sattel seines Fahrrads hin und her. Der Kleine will zum Gernsbacher Kinderfest, das an diesem Freitag zum ersten Mal in der Murgtalgemeinde Besucher anlockt.

Besucher haben Spaß trotz Nieselregen

Einer davon ist David Ciesla, der an der Station des Spielmobils steht. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Söhnen ist er an diesem Nachmittag aus Rastatt auf die Murginsel gekommen.

„Meine Frau meinte, komm, lass uns hier her fahren“, sagt er lachend. „Man kennt ja die Murginsel, und das Angebot hier ist echt toll. Das Wetter hätte aber noch etwas besser sein können.“ Während Ciesla spricht, zupft sein Dreijähriger an seinem Bein: „Ich will mit dem Unimog fahren.“ Mehrere der kleinen Tretautos für Kinder sind auf der Wiese verteilt – und von den Kindern heiß begehrt.

Über den Nachmittag verteilt fängt es immer wieder an zu tröpfeln, was die Besucher auf der Murginsel aber nicht vertreibt. Neben dem Spielmobil aus Rastatt beteiligen sich am Kinderfest unter anderem auch das Infozentrum Kaltenbronn und das Jugendhaus Gernsbach mit Spielstationen für die Kinder.

Weiter hinten steht Gisela Brütt an der Station der freiwilligen Feuerwehr von Gernsbach. Die Rentnerin ist über die Pfingsttage bei ihrer Tochter in Gernsbach zu Besuch.

„Meine Tochter ist noch Arbeiten, daher bin ich heute mit meiner Enkelin hier.“ Währenddessen hält die fünfjährige Johanna einen Wasserschlauch in der Hand und zielt damit auf ein rundes Loch in der Holzwand vor ihr.

„Du musst den Schlauch etwas weiter nach oben halten“, sagt die 72-Jährige aus Tübingen. Der Tipp der Oma hilft, einen Moment später trifft die Enkelin mit ihrem Wasserstrahl die runde Öffnung.

Bürgermeister Nachwuchs verkriecht sich in Spieltunnel

Mittendrin im Getümmel aus spielenden Kindern und Eltern ist auch der Gernsbacher Bürgermeister Julian Christ mit seiner Tochter auf der Murginsel unterwegs. Im Kriechtunnel des Spielmobils hat sich die Kleine versteckt. Nur mit etwas Mühe gelingt es dem Rathauschef den Nachwuchs dazu bewegen, wieder aus dem Spielzelt zu klettern.

Ein Bild will die Kleine anschließend aber nicht von sich machen lassen, Clown Rivaldo, der mittlerweile im großen Zelt auftritt, ist interessanter. „Man muss Prioritäten setzen“, sagt das Stadtoberhaupt lachend.