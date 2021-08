Nach dem Zugunglück in Gernsbach: So arbeitet das Bühler Notfallkrisenteam an der Unfallstelle

Das Notfallkrisenteam betreut die Zeugen vor Ort, heißt es oft in Polizeimeldungen. Doch wie arbeiten die Helfer des NKT? Heike Schönthaler-Mayer, zweite Vorsitzende des NKT, schildert einen ihrer Einsätze am Gernbacher Bahnhof.

Am Bahnhof Gernsbach erfasst vor einigen Wochen ein Zug eine 73 Jahre alte Frau. Sie hat beim Überqueren der Gleise die heranfahrende Stadtbahn übersehen oder die Situation nicht richtig eingeschätzt. Die Dame erliegt noch an der Unglücksstelle ihren Verletzungen.

Betroffen von diesem Unglück am Bahnhof sind auch die Menschen, die unfreiwillig Zeuge des Unfalls mit tödlichem Ausgang werden. Wie kommen sie mit dem Erlebten zurecht? „Das Notfallkrisenteam betreut die Zeugen vor Ort“, wird später die Polizei in ihrem Einsatzbericht bekanntgeben.

Wie kann das Notfallkrisenteam, kurz NKT, den Menschen helfen? Heike Schönthaler-Mayer aus Kuppenheim, die zweite Vorsitzende des NKT mit Vereinssitz in Bühl, war an dem genannten Freitag in Gernsbach im Einsatz und schildert den Ablauf in diesem konkreten Fall.