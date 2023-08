Zusatzname auf Ortsschild

Papiermacherstadt ist für Gernsbach am passendsten

In Bühl hat die Zwetschge schon den Weg aufs Ortsschild gefunden. Ötigheim will sich Telldorf nennen. Und in Rastatt diskutiert man über die Barockstadt. Wenn Gernsbach auf diesen Zug aufspringen will, wäre Papiermacherstadt die sinnvollste Wahl.