Vor einem Jahr am 29. Januar 2020 starteten die Arbeiten auf dem Pfleiderer-Areal in Gernsbach. Dort sollen künftig Wohnungen, zwei Lebensmittelmärkte und Naherholungsflächen entstehen. Es dauerte mehr als 15 Jahre, bis das Projekt starten konnte.

In diesen Tagen ist es still auf den 25.000 Quadratmetern am Gernsbacher Ortseingang. Bis voraussichtlich April ruhen die Arbeiten auf dem Pfleiderer-Areal. Wegen einer Panne beim Reptilienschutz wird die Artenschutzprüfung wiederholt. So unscheinbar die Fläche gerade auch daliegt: Kein anderes Projekt im Murgtal hat in der jüngeren Vergangenheit für mehr kommunalpolitischen Sprengstoff gesorgt.

Vor genau einem Jahr rollten die ersten Bagger auf das Gelände. Es war der Startschuss für ein Vorhaben, das seit mehr als 15 Jahren Bestandteil unzähliger Diskussionen ist. Die BNN blicken zurück.

Im Jahr 2004 interessierten sich erstmals Investoren für das brach liegende Pfleiderer-Areal. Alexandra Klemme von der Pressestelle der Firma Pfleiderer bestätigte damals, dass „mehrere Interessenten da sind“. Die Firmen Lidl und Edeka verkündeten schließlich ihre Idee, auf dem Areal zwei Supermärkte zu errichten.