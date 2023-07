Radweg über die Murg soll Ende 2023 in Betrieb gehen

Seit 31. Januar 2023 liegen die Brückenteile für den Tour-de-Murg-Lückenschluss zwischen Hilpertsau und Weisenbach zum Einbau bereit. Monatelang hatte sich vor Ort kaum etwas getan. Jetzt sind wieder Arbeiten im Gange.

Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe geht als Bauherr davon aus, dass die Brücke ab Ende dieses Jahres befahren werden kann. Das RP beantwortet die wichtigsten Fragen zum Projekt.

Nachdem der Brückenüberbau Ende Januar 2023 in zwei großen Teilen angekommen ist, wurde dieser für den Einhub vorbereitet. In Abhängigkeit des Fortschritts der vorbereitenden Arbeiten und der Witterung sei derzeit ein Einhub für Ende August / Anfang September geplant. Da der konkrete Termin stark witterungsabhängig sei, könne dieser erst sehr kurzfristig festgelegt und bekannt gegeben werden. So habe das regnerische Wetter in dieser Woche zu einem deutlichen Anstieg des Murgpegels geführt.