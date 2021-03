Nachfrage nach deutschem Wein soll erhöht werden

Regionalität statt Zuckergehalt: Winzer aus Mittelbaden begrüßen umstrittenes Weingesetz

Anstatt des Zuckeranteils der Weintrauben bemisst sich die Qualität des Weins nun an dessen Herkunft. Das ist im neuen Weingesetz so festgelegt. Was bedeutet die Änderung konkret? Reaktionen von Winzern aus Mittelbaden.