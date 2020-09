Badegäste haben sich verändert

Reichentaler Bademeister verlässt Schwimmbad nach 21 Jahren in die Rente - und kehrt als Badegast zurück

Er hatte in den Sommermonaten den wohl schönsten Arbeitsplatz, den er sich vorstellen kann: Bernhard Wieland war 21 Jahre Bademeister im Reichentaler Schwimmbad und geht in den Ruhestand. In den Jahrzehnten, die er dort verbrachte, ist viel geschehen.