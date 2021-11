Reise ins Jahr 1730 beim Spaziergang mit dem Nachtwächter in Gernsbach

Mal eben mit dem Nachtwächter und dem Stadtschreiber um die Häuser ziehen, respektive durch die Altstadt von Gernsbach oder auch durch die ehemalige Hauptstadt der Grafschaft Eberstein, klingt nach einem interessanten Spaß.

Das dachten sich auch die zwanzig Teilnehmer, die am Mittwochabend am Alten Rathaus zusammentrafen, um an der vom Arbeitskreis Stadtgeschichte angebotenen Führung teilzunehmen.

So begrüßte Nachtwächter Hans Jakob, der eigentlich Günther Schermer heißt, mit kraftvoll-sonorer Stimme die „ehrenwerten Mannsbilder und die liebenswerten Weibsleut“.

Der Nachtwächter-Dienst beginnt mit dem Sonnenuntergang

Vorher erfasste er die Namen aller Anwesenden, da seit einiger Zeit eine Seuche umhergeht und die Stadt strenge Vorschriften erlassen hat. „Der Nachtrundgang wird kein Spaziergang“ warnte er, bevor er dem Stadtschreiber, Cornelia Renger Zorn, das Wort erteilte. Dieser erwies sich als wissende Plaudertasche, hatte er doch das Eidbuch zur Hand, ein Spiegel der damaligen Zeit.

Die Aufgaben eines Nachtwächters, auch Scharwächter genannt, wusste er zu benennen. Willkürlich wurden diese vom Schultheis zum Dienst verpflichtet, der von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang zu erfüllen war.

Zehn Gulden waren der Jahreslohn. „Reinste Halsabschneiderei, wir verlangen Mindestlohn“, schrie der Nachtwächter und forderte die Gruppe auf, ihm zum unteren Stadttor zu folgen. Zu sehen ist davon heute nichts mehr, nur eine markierte Fläche in der Straßendecke erinnern an den Standort des westlichen Haupttores.

Rundgang durch Gernsbach

Vier gab es insgesamt, die leider der Stadterweiterung zum Opfer fielen. Bereits im Jahre 1219 wurde die auf zwei Hügeln erbaute Stadt – bestehend aus Marktdorf und Kirchdorf – erwähnt. Der Rundgang führte über die Waldbachstraße bis zur Stadtmauer unterhalb der Zehntscheuer.

Kaum dort angekommen, erregten vorwitzig schwätzende Weiber, Mitglieder des Sportvereins SVO Ottenau, oberhalb der Mauer das Gemüt des Nachtwächters. Flugs begaben diese sich die Stufen hinauf und wagten es, in der Amtsgasse Wein zu verkaufen. Der für Ordnung stets zuständige Nachtwächter verscheuchte sie mit zornigem Getue.

Weiter führte der Weg zum Kornhaus, das nach dem großen Brand im Jahre 1798 nach einem Entwurf des Architekten Friedrich Weinbrenner wieder erbaut wurde. An dieser Stelle stand 1471 ein Kaufhaus, in dem bereits im 16. Jahrhundert Luxusware feilgeboten wurde. Auch diente es im frühen 18. Jahrhundert als Rathaus. Dann ging es hinauf zum Metzgerbrunnen, der nicht nur mit Blechkarossen umlagert war, nein, man konnte bereits von Weitem das muntere Geschwätz der Marktweiber vernehmen, die dort ein geselliges Waschfest abhielten. Auch hier musste der Nachtwächter wieder eingreifen.

Doch die saubere Waschgemeinschaft verstand es, sehr charmant den vermeintlichen Unhold und seine Anhänger mit Glühwein und Schnäpschen zu besänftigten. Er tat ja nur seine Pflicht, der gestresste Nachtwächter, der über die Einführung der Stechuhr im Jahre 1876 klagte, denn nun mussten die Wachstunden exakt eingehalten werden.

Brandschutz: Bürger hatten 57 Liter Wasser im Haus

So von Gasthaus zu Gasthaus zu schlendern, um irgendwann nicht ganz nüchtern in der Wachstube anzukommen, war nicht mehr möglich. Immerhin gab es 1730 dreizehn Wirtshäuser. Recht viele im Verhältnis zu nur zweihundertdreißig Wohnhäusern. Und diese brannten manchmal lichterloh, der letzte große Brand im Jahre 1798 vernichtete fast die gesamte Altstadt.

Jeder Bürger hatte damals siebenundfünfzig Liter Wasser im Haus zu horten, die im Falle eines Brandes in Lederbeuteln zur Brandstelle zu transportieren waren. Alle Winkel, alle Steine der Altstadt können Geschichten flüstern. Ganz gleich, ob es der Storchenturm ist, der Wolkensteinkeller oder die Zehntscheuer.

Es war eine kurzweilige Führung, die eineinhalb Stunden im Fluge vergehen ließ.