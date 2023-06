Rennradfahrer bei Gernsbach tot aufgefunden

War es ein Unfall? Oder gab es einen medizinischen Grund? Nach dem Tod eines Rennradfahrers in Gernsbach ermittelt die Polizei.

Am Straßenrand entdeckt

Wie es zum Tod eines 70 Jahre alten Rennradfahrers kam, beschäftigt derzeit die Unfallermittler des Verkehrsdienstes Baden-Baden.

Der Mann war nach Polizeiangaben vom Mittwoch am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr von Insassen eines Busses auf der K3766, Staufenberg in Richtung Ebersteinburg, bergwärts am Fahrbahnrand liegend aufgefunden worden. Dort hatte der Mann offenbar zuvor angehalten.

Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ob der Mann durch ein Unfallgeschehen oder einer eventuell medizinischen Ursache zu Fall kam und verstarb, das wird nun ermittelt.