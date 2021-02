Die große Zeit der Reichentaler Rodler waren die 1930er Jahre. Damals war Streuen tabu – allerdings nicht in erster Linie zum Vergnügen der Schlittenfahrer. Der BNN-Mitarbeiter Friedbert Zapf wirft einen Blick zurück.

Der erste Corona-Winter ist bemerkenswert. Zwar liegt seit Jahren mal wieder Schnee, doch die meisten Lifte dürfen nicht laufen. So ist neben Skilanglauf vor allem Rodeln angesagt.

Vom klassischen Holzrodel über knallbunte Plastikgeräte bis zum aufgepumpten Autoschlauch ist alles, was rutscht, anzutreffen. Und da auch in den mittleren Lagen ausreichend Schnee liegt, sieht man auch wieder Rodler auf den Hängen. Ein Bild, das es jahrzehntelang so nicht mehr gab.