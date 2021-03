Rollerfahrer flieht vor Polizei in Gernsbach - Zeugen gesucht

Ein Rollerfahrer ist am Montagabend in Gernsbach vor der Polizei geflohen. Sowohl dem Fahrer als auch seinem Mitfahrer gelang die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Rollerfahrer und sein Mitfahrer sind am Montagabend in Gernsbach vor einem Streifenwagen geflohen. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden auf einem roten Motorroller ohne Kennzeichen in der Salmengasse unterwegs, als sie den Streifenwagen erblickten und vor ihm davonfuhren.

Gegen 20.45 Uhr sprang der Mitfahrer vom Roller ab und floh zu Fuß stadtauswärts Richtung Gaggenau. Einer der Beamten nahm die Verfolgung auf, stürzte allerdings auf Höhe der Gottlieb-Klumpp-Straße. Hierbei verletzte sich der Polizist und musste anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Den beiden Unbekannten gelang die Flucht.

Wer Hinweise zu dem Rollerfahrer (männlich, schlank, helle Kleidung und heller Helm) oder seinem Mitfahrer (männlich, dunkle Kleidung, schwarzer Helm) hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.