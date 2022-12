Schaurige Gestalten: Belzemärtel ziehen in Reichental durch die Straßen

Sie sehen ganz schön schaurig aus: Die Belzemärtel. Sie ziehen durch die Straßen in Reichental – und werden von den Kindern freudig erwartet. Damit wird ein alter Brauch am Leben gehalten.

Sie sehen schauderhaft aus, kriechen zur Wintersonnenwende aus der Dunkelheit heraus. Am Montagabend waren die Belzemärtel wieder in Reichental unterwegs im Gewann um Geister und Dämonen zu verscheuchen.

Bedarf an dieser urwüchsigen Dienstleistung, die es im gesamten Murgtal wohl nur noch in Reichental zu geben scheint, gibt es augenscheinlich reichlich. Die Haushalte, denen die schwarz maskierten Gesellen mit den langen Lederkutten und spitzen Hüten, einen ausdrücklich erbetenen Besuch abstatteten, waren einige.

Auch wenn sich die schaurig-schöne Truppe letztlich aufteilen musste, durch die Gassen streifte um sich am Ende des langen Abends wieder zu einer zwölfköpfigen Truppe zu vereinen, die bizarre Laute von sich gibt, wurden sie von Groß und Klein stets sehnsüchtig erwartet.

Belzemärtel belohnen Kinder in Gernsbach-Reichenbach mit Süßem

Denn fast genauso gierig wie der rotberockte Nikolaus sind auch die Belzemärtel auf der Suche nach Kindern, die Gedichte aufsagen oder Lieder singen können. Zum Lohn winken Süßigkeiten, meist aber auch liebevolle Ermahnungen. „Gell, net immer gleich so ausrasten“, gab Ober-Märtel Johannes wunschgemäß den elterlichen Ratschlag an den Nachwuchs weiter.

Und das war nicht einfach so dahingesagt, wie sich sogleich zeigte. „Wir werden das im kommenden Jahr kontrollieren kommen“, erhielt Johannes verbale Unterstützung von seinen Kameraden, die freudig begrüßt wurden. Und natürlich für die digitale Welt per Handy festgehalten wurden. Ringsum herrschte Handy-Alarm. Nur Angst vor den dunklen Gestalten, die zeigten selbst die Kinder in dieser noch immer schneetrunkenen dunklen Nacht nicht. „Wir sind ja nicht das erste Mal hier“, erklärte der Ober-Märtel und betonte, dass es keineswegs nur um den Spaß an der Sache gehe. „Wir haben eine besondere Freude daran, diesen uralten Winterbrauch in der Heimat zu erhalten.“

Dass sie nicht die einzigen im Ort sind, die Wert darauf legen, zeigte sich schon nach Einbruch der Dunkelheit. Belzemärtel für Belzemärtel kam – dem Spitzhut, dem Schagox sei es geschuldet – mit tief gebeugtem Rücken und Haupt aus dem Rathauskeller herauf. „Oijojoi“, erschall es im klassischen tiefen Ton, der schon weit her zu vernehmen ist. Dazu rasseln die Kellen und die Schellen, welche die schwarzen Gesellen bei sich tragen.

In früheren Tagen vermochte ein solcher Auftritt dem ein oder anderen wohl durchaus einen kalter Schauer über den Rücken zu jagen, berichtet der Ober-Märtel, der mit bürgerlichem Namen Johannes Warth heißt und gewissermaßen auch die Familientradition hochhält. Vater Ralf hat es ihm vorgemacht, kam bereits als 16-Jähriger zu der Gruppe und blickt inzwischen auf 45 Belzemärtel-Jahre zurück, genau wie Roger Gern.

Hiebe für ungezogene Kinder sind längst Geschichte

Und so hält sich nicht nur die Tradition. Auch die Erinnerung an die eigene Kindheit, an Zeiten, in denen die Belzemärtel nicht ganz so sanftmütig waren wie heute. Damals, so ist zu erfahren, habe man ungezogene Kinder durchaus auch mal in den Sack gesteckt oder in den Wald getragen. Hiebe mit der Rute waren auch keine Ausnahme. „Aber das wollen wir auf keinen Fall“, weißt der Kopf der Gruppe solche rustikalen Erziehungsmethoden weit von sich. „Wir wollen ja keine Kinder traumatisieren.“

Und doch erinnert er sich ganz gut an die eigene Lausbubenzeit, in der ganze Scharen junger Reichentäler durch den Ort stromerten und den Belzemärtel nachstellten, sie neckten und sich von ihnen fangen ließen. „Das gibt es auch heute noch. Wer freikommen will, der muss ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen.“ Ein wahrlich malerischer Augenblick. Denn die Topografie der Gemeinde, die schneebedeckten Gassen und die vielen Lichter aus den Häusern erzeugten eine fast schon alpenländische Kulisse.

Wenn dann Gäste von auswärts kommen, die dem Schauspiel beiwohnen, freut das die Belzemärtel ganz besonders. Vielleicht könne man den Weg nach Reichental noch ein wenig komfortabler machen, versprachen die finsteren Gesellen darüber nachzudenken, wie die auswärtigen Fans dieses kultigen Brauchs in Zukunft ein bisschen daran teilhaben können. Dass sie etwas ganz besonderes zu bieten haben, steht spätestens außer Frage, seit sie es selbst in die internationale Presse geschafft haben, die über dieses Stück Kulturgut schon berichtet hat.