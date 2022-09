Mensa-Essen kaum gefragt

Schlechter Start: Realschule Gernsbach hat Probleme bei Ganztagsbetreuung

Der Schulversuch an der Realschule in Gernsbach hat Startschwierigkeiten. Momentan gibt es keinen regulären Ganztagsbetrieb. Woran das liegt. Und warum die Schüler kaum in der Mensa essen.