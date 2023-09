Schlepper- und Unimogtreffen lockt am Sonntag nach Gernsbach

Am Sonntag findet in Gernsbach wieder das beliebte Schleppertreffen statt. Gefeiert wird auf dem Salmenplatz jedoch das gesamte Wochenende.

Die erfolgreiche Premiere aus dem Vorjahr feiert am kommenden Wochenende ihre Fortsetzung: Zum zweiten Mal lädt die Grillhütte am Salmenplatz am Sonntag, 10. September, zum Schleppertreffen nach Gernsbach ein. „Ohne Anmeldung freuen wir uns, wenn sich die Fahrer ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz einfinden“, sagt Mitorganisator Marco Weitz.

Ergänzt wird das Schleppertreffen diesmal von einem Stelldichein regionaler Unimog-Fahrzeuge. „Alle Fahrer, die mit einem Schlepper oder Unimog kommen, erhalten einen Verzehrgutschein“, kündigt Weitz an.

Party am ganzen Wochenende auf dem Gernsbacher Salmenplatz

Gefeiert wird auf dem Salmenplatz aber das ganze Wochenende über. Los geht es am Samstag, 9. September, um 14.30 Uhr. Musikalische Unterhaltung gibt es ab 15 Uhr mit dem Auftritt der „Polkafüchse“.

Ihr umfangreiches Repertoire umfasst neben Polkas und Märschen diverse solistische Beiträge und garantiert laut Veranstalter einen unvergesslichen Musikgenuss.

Freuen können sich die Besucher unter anderem auf Titel wie „Gablonzer Perlen“, „Mein schönes Heimatdorf“ oder die „Kuschelpolka“.

Abends heizen dann Dieter Jürgens und seine Kapelle auf der Salmenplatz-Bühne ein. Die Musiker zelebrieren die Schmachtfetzen der 1970er Jahre. „Frauen schmelzen dahin, sobald Dieter mit seiner zarten Stimme und seinem fulminanten Körper auf der Bühne steht“, verspricht das Organisations-Team.

Der Fest-Sonntag beginnt auf dem Salmenplatz um 11 Uhr mit der Ankunft der Schlepper und Unimog. Mehr als 80 Fahrzeuge fanden sich zur ersten Ausfahrt im Sommer 2022 ein. Ab 13 Uhr unterhält der Musikverein Harmonie Staufenberg mit Blasmusik auf dem Salmenplatz. Um 15 Uhr wird sich dann der Schlepper-Unimog-Korso auf den Weg durch die Stadt Gernsbach mit dem Ziel Salmenplatz machen.

„Die Zuschauer können sich am besten auf der Stadtbrücke und entlang der Igelbachstraße auf den Fahrzeug-Korso freuen“, empfiehlt Marco Weitz. Zum Abschluss des Fest-Wochenendes spielt ab 16 Uhr die Schulhausband aus Schmalzloch-Hörden auf. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.