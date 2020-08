Schulleiter der Realschule Gernsbach geht in Ruhestand

Die größten Veränderungen gab es auf fünf Feldern: Das erste ist der neue Bildungsplan von 2016 mit neuen Fächern, teils neuen Fachinhalten und darauf aufbauend neuen Prüfungsformen. Das zweite ist die „neue Realschule“ mit dem Bildungsziel Hauptschulabschluss neben dem bisherigen Realschulabschluss. Dies bedeutet Unterricht auf zwei Niveaustufen. In den meisten Fällen sind Schüler beider Niveaustufen in einer Klasse. Das dritte Feld ist die Aufhebung der verbindlichen Grundschulempfehlung. Das führte in allen bisherigen aufbauenden Schularten dazu, dass Schüler nach einer unpassenden Entscheidung überfordert waren und später die Schule wechselten. Die Realschule berührt das insofern, als gymnasialgeeignete Schüler abnahmen und solche mit Werkrealschulempfehlung zunahmen. Erst in jüngster Zeit werden wieder eher die passenden Bildungswege beschritten. Durch die Auflösung von Werkrealschulen gehen jetzt manche Schüler den Weg zum Hauptschulabschluss über die Realschule. Das vierte Feld ist der Aufbau der Ganztagsschule. Vorplanungen liefen seit 2012. Bis zum Start 2015 mussten zumindest provisorische Voraussetzungen geschaffen werden. Mit den Baumaßnahmen konnte 2019 der Vollbetrieb bis Klasse 7 starten. Die baulichen Notwendigkeiten wurden durch die Stadt Gernsbach in enger Planungs- und Ausführungszusammenarbeit vorangebracht. Damit ist das fünfte Feld angesprochen. Die gesamten Baumaßnahmen stellten große Herausforderungen an die Schulorganisation.