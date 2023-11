Der Gernsbacher Arbeitskreis Stadtgeschichte lud am Donnerstagabend zu einer historischen Soiree in das Gernsbacher Kornhaus ein. Überraschend schnell wurde klar, dass das Interesse der Gernsbacherinnen und Gernsbacher größer war als die Anzahl der zuvor aufgestellten Stühle.

Die Wahl des Datums war bedeutungsvoll, steht doch der 9. November wie kaum ein anderer Tag für Schicksalsmomente der jüngeren deutschen Geschichte.

Revolutionär Robert Blum wurde auch in Gernsbach gedacht

„Wer war Robert Blum?“, fragte Renger-Zorn. „Kein Fürst, kein Graf, kein Freiherr und keiner vornehmenden Familie angehörend.“ Dem wissensdurstigen Sohn eines armen Küfners aus Köln gelang es nach zahlreichen Berührungen mit Literatur und Kunst, Tätigkeiten als Verleger, Journalist und Zeitungsherausgeber, in den Leipziger Stadtrat und in die Deutsche Nationalversammlung gewählt zu werden.

Laut dem „Wächter der Murg“ war er ein republikanischer Mann, „kühn für die Rechte und Freiheiten des Volkes kämpfend“. Als es zu Aufständen gegen die kaiserliche Regierung kam und der Abgeordnete Blum den Freiheitskämpfern die Solidarität des deutschen Parlaments versicherte, wurde er verhaftet und am 9. November 1848 in Wien standrechtlich erschossen.

Der empörte Aufschrei erfolgte deutschlandweit, und auch in Gernsbach fand eine Blum-Gedenkfeier statt.

Neue Ordnung statt Chaos

Mit den Worten „70 Jahre nach der gescheiterten Revolution von 1848/1849 kommt es auch in Deutschland (…) zu einer Revolution“ ging Wolfgang Froese auf Hintergründe und Entwicklungen zwischen dem Herbst 1918 und dem Frühjahr 1919, besonders der Kämpfe in Deutschlands Norden, ein. Mit der Sternstunde, dass am 9. November 1918 in Berlin die Republik ausgerufen wurde.

„Aus einer reichsweiten Militärdiktatur werden binnen Tagen Räterepubliken, die (…) nicht ins Chaos stürzen, sondern eine neue Ordnung schaffen“, so Froese weiter. In Gernsbach hätte man durch die ansonsten erstaunlich gut und aktuell berichtende Tageszeitung „Murgtäler“ dank der immer noch herrschenden Militärzensur wenig von der Dynamik der Ereignisse erfahren. Eher im Gegenteil.

Anfang November sah sich der monarchisch gesinnte Gernsbacher Frauenverein, eine Vereinigung der weiblichen Oberschicht der Stadt, in der Pflicht, die Schäden des Krieges zu heilen. „Eine Bereitschaft zur Mitarbeit unter ganz neuen Vorzeichen“, so Froese.

Ruf nach „starkem Mann“

Nicht um die legendären „Goldenen Zwanziger Jahre“ ging es Regina Meier, als sie den 9. November 1923 in ihren Blick nahm. „Vor genau 100 Jahren versuchte Adolf Hitler in München zum ersten Mal, politische Macht zu erlangen. Auch wenn sein Putschversuch niedergeschlagen wurde, so war er doch ein Vorbote für die Entwickung im nationalsozialistischen Deutschland.“

Bei ihrer Frage, wie es dazu kommen konnte, ging sie auf die Folgeschäden des Krieges, die Ruhrbesetzung und die hyper-inflationäre Entwicklung auf dem Geldmarkt ein. Unzufriedenheit, Angst und Arbeitslosigkeit der Bevölkerung führten zum „Ruf nach dem starken Mann“. Als diesen sah Hitler sich und seine Partei, als er Umsturzpläne öffentlich machte.

„War die Lage noch am Morgen des 9. November verworren, war der Spuk nach Handgemenge, dem Tod von Putschisten und Polizisten, Hitlers Flucht und Ludendorffs Gefangennahme um 12.45 Uhr vorbei“, so Meier. Die NSDAP wurde im ganzen Land, wenn auch nur kurzzeitig, verboten.

Halbwüchsige legen Feuer

Doch eines der dunkelsten zivilisatorischen Kapitel Europas folgte. Was sich schon längst vor dem 9. November 1938 in Ausgrenzungen, Demütigungen und der Verfolgung jüdischer Mitbürger angedeutet hatte, zeigte sich am 9. November 1938 in der Pogromnacht ganz maskenlos und kulminierte europaweit in der angeordneten Vernichtung von Millionen Jüdinnen und Juden. „In Gernsbach“, so Sabine Giersiepen, „fand das November-Pogrom am Morgen des 10. November vor aller Augen statt“.

Jüdische Männer wurden in Schutzhaft genommen und ins KZ Dachau deportiert. Die Schaufenster jüdischer Geschäfte und Wohnungen jüdischer Mitbürger wurden zerstört. Nachmittags legten SA-Leute aus Gernsbach und Gaggenau und Halbwüchsige der Hitlerjugend Feuer an der Gernsbacher Synagoge. Polizei und Feuerwehr hatten die Anweisung, nur nichtjüdisches Eigentum zu schützen.

Giersiepen beendete ihre Ausführungen mit den mahnenden Worten eines jüdischen Gastwirts aus Chemnitz: „Nie wieder ist jetzt“.

Niemand ahnt etwas vom Mauerfall

Obwohl die Kenntnisse über den 9. November 1989 fast noch frisch sind, bewies Annegret Kalvelage, dass die Ursachen dafür schon 1985 zu finden sind. Mit der Wahl Michail Gorbatschows zum Generalsekretär der KPdSU und seiner Forderung nach Perestroika und Glasnost änderte sich ganz langsam die Politik der UdSSR. Bald auch in anderen sozialistischen Staaten, und auch in Deutschland.

Was Anfang 1989 in Polen mit der Anerkennung der ersten freien Gewerkschaft Solidarnosc begann, zu regelmäßigen Montagsdemonstrationen in DDR-Großstädten führte, in Massenflucht über die Prager Botschaft eine Fortsetzung fand, hätte schiefgehen können.

In Gernsbach, 270 Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt, ahnte am 9. November 1989 noch niemand, dass an diesem Abend der Mauerfall stattfinden sollte. Doch die Meinung einer Besucherin „Für mich ist der 9. November 1989 schöner als Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen“ soll für viele stehen.