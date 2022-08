Anfrage bei Landratsamt

Autos zu schnell: SPD Gernsbach sieht Schulkinder in Gefahr

In den Sommerferien ist es still. Aber während der Schulzeit überqueren viele Schüler die Gernsbacher Weinbergstraße. Die SPD Gernsbach sieht die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen in Gefahr und fordert Tempo 30.