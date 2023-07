Abschiedsgottesdienst in Gernsbach: In dem einen Jahr ihres Wirkens hat die 32-Jährige einige Projekte angestoßen. Die Kirchengemeinde bedauert ihren Fortgang.

Einem Abschied wohnt auch immer Neues inne. Auf neuen Wegen wandelt künftig Christina Wächter. Sie ist seit einem Jahr Pfarrerin der evangelischen St. Jakobs-Gemeinde Gernsbach. Am 1. September tritt sie ihren Dienst in der Dreieinigkeitsgemeinde Bietigheim-Muggensturm-Ötigheim an. Im Rahmen eines Gottesdienstes verabschiedete sie sich am Sonntag von ihren Gemeindemitgliedern. Amtskollegin Annette Stepputat gab ihr Segensworte mit auf den Weg.

In einem kleinen Ort bei Bretten geboren, kümmerte sich Wächter in ihrer Heimatgemeinde schon früh um kirchliche Jugendarbeit. Das nach dem Abitur achtjährige Theologiestudium absolvierte die Pfarrerin in Heidelberg. Das zweite theologische Staatsexamen und Arbeit in einem Altenheim schlossen sich daran an. Die Entscheidung für den Dienst in einer Kirchengemeinde fällte die 32-Jährige spät. Ihr späteres Vikariat führte Wächter zunächst ins württembergische Nagold-Hochdorf.

Als Pfarrerin im Probedienst kam die junge Frau vergangenes Jahr mit ihrem Mann Andreas nach Gernsbach. Als offizielle Nachfolgerin von Pfarrer Ulrich Eger trat sie am 1. September 2022 ihren Dienst an. Damit endete die durch den Übertritt von Eger 2021 in den Ruhestand entstandene Vakanz in den Kirchengemeinden St. Jakob und Paulus.

Probezeit kann länger als zwei Jahre dauern

Rund zwei Jahre dauert die Probezeit für eine Pfarrerin oder einen Pfarrer. Voraussetzung dafür ist die Annahme einer 100 Prozent-Stelle. Wer jedoch wie sie reduziere, für den dauere diese Zeit etwas länger, erklärte Wächter im Gespräch mit dieser Redaktion.

Das Jahr in Gernsbach begann für die noch junge Pfarrerin mit einer 50-Prozent-Stelle. Diese wurde von ihr nach rund sechs Monaten auf 75 Prozent aufgestockt. Den Status als Pastorin im Probedienst behält Wächter zunächst noch in der Dreieinigkeitskirche. Auch dort werde sie mit einer 75-Prozent-Stelle einsteigen, erläuterte die Pfarrerin.

Zu ihrem Weggang aus Gernsbach gefragt, antwortete Wächter im Gespräch: „Es war eine herausfordernde Stelle. Für einen Probedienst vielleicht zu herausfordernd.

Lob für gemeinsamen Gemeindebrief

Sie habe Projekte angestoßen. Eine davon sei der gemeinsame Gemeindebrief der Kirchengemeinden Paulus und St. Jakob gewesen, dankte die Ältestenkreisvorsitzende der Paulusgemeinde, Janina Bender, der Scheidenden für ihr Engagement. Den Dank der Kirchengemeinde St. Jakob übermittelte der Vorsitzende des Ältestenkreises, Dr. Alexander Hoff.

Der gemeinsam mit Annette Stepputat und Christina Wächter zelebrierte Abschiedsgottesdienst orientiert sich nicht nur an den Worten Umkehr und Nachfolge. Ebenso ging es um das christliche Sein („Ihr seid das Salz der Erde!“, Matthäus 5).

Das Bedauern über ihren Weggang in eine andere Pfarrgemeinde war deutlich zu spüren. Ebenso war ein „Schade“ zu hören. Im Anschluss an den Gottesdienst lud das Kirchenteam die Gläubigen zu Kaffee und Kuchen ein. Weiterhin geschäftsführende Pfarrerin bleibt Annette Stepputat.