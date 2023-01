Neue Anzeigetafel

Stadt Gernsbach zählt die Fahrzeuge in der Fußgängerzone

In der Gernsbacher Hauptstraße steht auf Höhe des Marktplatzbrunnens eine Anzeigetafel. Sie zeigt den Autofahren an, wie schnell sie fahren. In einer Fußgängerzone. Warum das so ist.