Stadt will sich von Immobilie trennen

Warum der Verkauf des alten Rathauses in Gernsbach-Staufenberg kaum Geld einbringen dürfte

Neben dem Neubau einer Flüchtlingsunterkunft ist der geplante Verkauf des alten Rathauses Gesprächsthema Nummer eins in Staufenberg. In dem Gernsbacher Stadtteil meinen vor allem Alteingesessene, der Verkauf mache keinen Sinn. Warum das so ist.