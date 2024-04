Die Ausbildungsmesse Superjob in Gernsbach ist ein absolutes Erfolgsmodell. Denn bei der Veranstaltung am 23. April präsentieren Auszubildende ihre Unternehmen und sprechen auf Augenhöhe mit interessierten Schülern und Schülerinnen.

Wenn am Dienstag, 23. April, von 14 bis 18.30 Uhr wieder die erfolgreiche Ausbildungsmesse Superjob in der Stadthalle Gernsbach stattfindet, geben Experten viele Einblicke in verschiedenen Berufsfelder und Studiengänge. Über 40 Aussteller informieren über mögliche Ausbildungsberufe, regionale Lehrstellenangebote sowie über schulische Qualifizierungen und duale Studiengänge. Jugendliche können anhand praktischer Aufgabenbeispiele Berufe hautnah erleben und ausprobieren. Zudem warten vielfältige Tipps, beispielsweise wie man sich richtig bewirbt und wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet.

„Jungen Menschen Orientierung zu geben und ihnen dabei zu helfen, den individuell richtigen Beruf zu finden, war vor 13 Jahren die Grundüberlegung, als die Volksbank gemeinsam mit ihren Partnern die Ausbildungsmesse in Gernsbach ins Leben gerufen hat“, sagt Matthias Hümpfner, Vorstandsvorsitzender der Volksbank pur. „Daher freue ich mich sehr, dass sich die Messe im Murgtal so gut etabliert hat und Jahr für Jahr auf so große Resonanz bei Unternehmen, aber vor allem auch bei Schülerinnen und Schülern stößt.“

Für eine bequeme und umweltfreundliche Anreise empfehlen sich die Stadtbahnlinien S8 und S81. Die Gehzeit von der Haltestelle Gernsbach-Mitte bis zur Stadthalle beträgt etwa fünf Minuten. Wer mit dem Auto anreist, kann den Parkplatz am Färbertorplatz nutzen.

BNN Azubiportal Auf dem neuen BNN Azubiportal bnn.de/azubi finden Schüler und Schülerinnen zahlreiche Ausbildungsplätze und duale Studiengänge der Region. Außerdem unterstützt das Portal bei der Berufsfindung: In dem Bereich „Berufe entdecken“ werden über 90 Ausbildungsberufe vorgestellt.

Jetzt vorbeischauen auf bnn.de/azubi!

Inhalte auf dieser Seite Autohaus Haitzler

Casimir Kast

Autohaus Haitzler

Das Autohaus Haitzler bietet seit 50 Jahren Fahrzeugreparaturen und -Dienstleistungen an sowie den Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen der Marke Volkswagen. Ursprünglich wurde die Firma von Friedrich Haitzler im Jahr 1949 in Forbach Langenbrand gegründet. Seit 25 Jahren führt Andreas Haitzler das Unternehmen. Er investiert regelmäßig in Aus- und Weiterbildung seines Personals. Permanent werden junge Menschen als Kfz-Mechatroniker und Automobilkaufleute ausgebildet.

Ausbildungsangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Automobilkaufleute

Kfz-Mechatroniker



Kontakt:

Andreas Haitzler

www.haitzler.de/aktuelles/ausbildung-karriere.html

+49 (7224) 91 75 0

andreas.haitzler@haitzler.de

Schwarzwaldstr. 48, 76593 Gernsbach

Casimir Kast

Casimir Kast, eines der wenigen konzernunabhängigen, mittelständischen Unternehmen der Papier- und Verpackungsindustrie im Murgtal, ist seit über 470 Jahren in der Region tätig und wird seit 13 Generationen familiengeführt. Am Standort Gernsbach entwickelt und produziert Casimir Kast mit rund 180 Mitarbeitenden Verpackungen aus Karton und Wellpappe für Marktführer im Bereich der FMCG (Fast Moving Consumer Goods) sowie renommierte Markenartikel und deren Agenturen aus Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern.