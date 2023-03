Tagespflegeeinrichtung in Gernsbach sucht Fahrer: Mit Elektro-Rikscha in die freie Natur

Rikschas sind vor allem aus dem asiatischen Raum bekannt, wo sie ein beliebtes Transportmittel darstellen. Auch als Taxis werden die Gefährte auf drei Rädern dort vielerorts eingesetzt.

Diesem Vorbild folgend, möchte die Tagespflegeeinrichtung der Sozialstation Gernsbach künftig ein Elektro-Rikscha dafür nutzen, Menschen mit Pflegebedarf Ausflüge in die nahe liegende Natur zu ermöglichen. Dafür sucht Bereichsleiter Clemens Hildenbrand ehrenamtliche Fahrer.

Das Interesse ist auf jeden Fall da. Clemens Hildenbrand, Bereichsleiter

„Das Interesse ist auf jeden Fall da.“ Diese Rückmeldung hat Hildenbrand von den Tagesgästen in der Schwarzwaldstraße bekommen, die er auf seine Idee angesprochen hat. Auf sie ist der Bereichsleiter über die Initiative „Radeln ohne Alter“ gekommen, die unter dem Motto „Jeder hat das Recht auf Wind in den Haaren“ Menschen, die nicht mehr selber in die Pedale treten können, kostenlose Rikscha-Fahrten anbietet.

Elektro-Rikscha kostet rund 12.000 Euro

Für den Tag der offenen Tür im vergangenen Jahr hatte das Gaggenauer Sanitätshaus Elter der Gernsbacher Tagespflegeeinrichtung auf Anfrage ein Exemplar kostenlos zur Verfügung gestellt. Dies durfte aus versicherungstechnischen Gründen allerdings nur begutachtet, nicht genutzt werden.

Das wird sich bald ändern. Denn die Sozialstation hat inzwischen ein Rikscha-Fahrrad der Marke Van Raam bestellt, das in Kürze geliefert werden soll. Rund 12.000 Euro ist es der Tagespflegeeinrichtung Wert, ihre Gäste damit künftig in die Weinau oder ins Laufbachtal bringen zu können.

Ich habe es bei einer Probefahrt ausprobiert Clemens Hildenbrand, Bereichsleiter

Großzügige Unterstützung habe man bei den Anschaffungskosten von der Stiftung „Gernsbach hilft“ erfahren, zeigt sich Hildenbrand dankbar.

Das Transportfahrrad, das zwei Fahrgäste vor dem Lenker auf einer ergonomischen Sitzbank mit Gurten und Federung mitnehmen kann, verfügt über einen Elektroantrieb. Der Fahrer sitzt hinter den Fahrgästen und hat so eine gute Sicht auf sie und den Verkehr. „Ich habe es bei einer Probefahrt ausprobiert“, berichtet Hildenbrand.

Selbst mit zwei Fahrgästen und bergauf nicht anstrengend

Selbst mit zwei Fahrgästen und bergauf sei es dank des E-Antriebs nicht sehr anstrengend, in die Pedale zu treten. Weil die Tagespflege in der Sozialstation Gernsbach aber aktuell täglich mit 18 Gästen meist voll belegt ist, können die Mitarbeiter nicht selbst auf das Rikscha-Fahrrad steigen und zu rund 90-minütigen Ausflügen aufbrechen.

Hildenbrand hofft auf bis zu zehn Freiwillige, die sich dafür ehrenamtlich zur Verfügung stellen. So soll in der warmen Jahreszeit möglichst an fünf Tagen in der Woche jeweils zwei Gästen der Tagespflege ein „ganz gemütlicher Ausflug“ in die freie Natur ermöglicht werden. Stark befahrene Straßen sollen dabei nach Möglichkeit gemieden werden, sagt Hildenbrand.

Abgesehen von einer gewissen Grundfitness brauche man als Rikscha-Fahrer oder -Fahrerin keine bestimmten Voraussetzungen. Einen kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs bietet die Sozialstation den Interessenten im Vorfeld ihrer Tätigkeit an.

Spaß daran, mit der älteren Bevölkerung der Stadt Gernsbach und der Gemeinde Loffenau ins Gespräch zu kommen und sie bei den gemeinsamen Fahrten ein bisschen zu unterhalten und zu betreuen, sollte natürlich vorhanden sein. So sei das neue Angebot auch eine gute Möglichkeit, Generationen zu verbinden, findet Hildenbrand.

Mit dem zusätzlichen Rahmenprogramm reagiert die Sozialstation auch auf die gute Entwicklung der Tagespflegeeinrichtung. Sie wurde im Juli 2020 eröffnet und soll Menschen mit Pflegebedarf darin unterstützen, solange wie möglich in ihrer Häuslichkeit zu bleiben und trotzdem tagsüber eine umfassende Versorgung und Betreuung zu erhalten.

Mit dem Angebot sollen der Vereinsamung entgegengewirkt, soziale Kontakte gefördert und Angehörige entlastet werden. Das kommt gut an. Nach einem schwierigen Start in Zeiten von Corona-Restriktionen ist die Tagespflege in der Schwarzwaldstraße 16 inzwischen längst voll ausgelastet.