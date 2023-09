Tankstellen-Diebstahl in Gernsbach: Täter greifen Augenzeugen an

Zwei Diebe haben am Sonntag mehrere Artikel aus einer Tankstelle in Gernsbach gestohlen. Die drei Augenzeugen verfolgten die Täter.

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Sonntag gegen 11 Uhr in einer Tankstelle in der Hördener Straße in Gernsbach gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, lenkte ein 35-Jähriger die Kassiererin ab, während ein 19-Jähriger mehrere Waren in seine Hosentasche steckte und sie dann am Eingang für die spätere Mitnahme bereitlegte.

Drei Motorradfahrer befanden sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Tankstelle und wurden auf den Diebstahl aufmerksam. Sie verfolgten den Jugendlichen, als er mit dem Diebesgut den Verkaufsraum verließ. Während seiner Flucht ließ der 19-Jährige einen Teil der Beute fallen.

Zeugen werden mit abgebrochener Flasche bedroht

Den drei Zeugen gelang es, den Dieb einzuholen und festzuhalten. Daraufhin entstand ein Gerangel, bei welchem eine Flasche zu Bruch kam. Der Mittäter stieß dazu, schlug und trat die Zeugen und bedrohte sie mit der abgebrochenen Flasche. Dem Diebesduo gelang dabei die Flucht.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 35-Jährige in seiner Unterkunft angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Teil des Diebesguts wurde dabei sichergestellt.

Während der polizeilichen Maßnahmen trat und spukte er nach den Beamten. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Das Polizeirevier Gaggenau hat die Ermittlungen aufgenommen.