Mit „Radco-Team“ und „Tillit Bikes“: In Gernsbach gibt es ein neues Radzentrum

Zum Fahrradladen „Tillit Bikes“ kommt in Gernsbach nun auch ein Anbieter von Radevents hinzu: das „Radco-Team“. In der Igelbachstraße 30 steht im Sommer aber noch eine weitere Neueröffnung an.