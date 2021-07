Tödlicher Unfall: 73-Jährige in Gernsbach von Zug erfasst

Am Freitagmittag ist eine 73-jährige Frau am Gernsbacher Bahnhof tödlich verunglückt. Die Frau hatte die Gleise überquert und wohl einen herannahenden Zug übersehen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr am Freitagmittag. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe die 73 Jahre alte Fußgängerin an einer mit versetzt aufgestellten Fußgängerschranken ausgestatteten Überquerungsmöglichkeit die Gleise passieren wollen. Dabei übersah sie offenbar einen herannahenden Zug.

Die Frau wurde von dem Zug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Neben Rettungsdienst und Notärztin, befanden sich auch die Feuerwehr Gernsbach, Beamte des Polizeipostens Gernsbach, des Verkehrsdienstes Baden-Baden und der Bundespolizei im Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bahnstrecke voll gesperrt. Zur Betreuung von Zeugen war ein Notfallkrisenteam vor Ort.