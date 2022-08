Trotz der Sperrung der Ortsdurchfahrt kein Chaos in Gernsbach-Obertsrot

Das große Chaos blieb am Tag der Sperrung aus. Nur vereinzelt verirrten sich einige wenige Autos vor die Absperrung der Obertsroter Straße. Die Ortsdurchfahrt von Obertsrot ist seit Montag für rund drei Monate voll gesperrt.

Von der Dorfstraße (K 3700) bis zur Ochsenbrücke wird in zwei Bauabschnitten die Fahrbahndecke erneuert. In Teilbereichen wird von der Stadt Gernsbach der Mischwasserkanal und die Trinkwasserleitung ausgewechselt.

Vor allem Radfahrer scheint die Baustellenabsperrung und Umleitung wenig zu kümmern. Die Baustelle war an diesem Morgen noch nicht komplett eingerichtet, schon umrundeten die ersten Fahrradfahrer die Absperrungen und suchten sich ihren Weg über den von den Bauarbeiten zunächst ausgenommenen Gehweg.

Sperrungen und Umleitungen werden teilweise ignoriert

An dieser Situation ändert auch nichts die zusätzliche Absperrung vor der Kreuzung zur Ackerbrunnenstraße, die motorisierten Verkehrsteilnehmern die Einfahrt verwehrt und die Straße zur Sackgasse werden lässt. Zwei Motorradfahrer sahen sich nicht veranlasst umzukehren und zwängten sich mit ihren Maschinen an dieser Stelle durch die Straßensperre. An der umfangreichen Beschilderung kann es mitnichten liegen. Sie lässt nur wenig bis keinen Interpretationsraum zu.

Die Route der Tour de Murg führt talaufwärts über die Dorf- und Bernhardusstraße sowie die Ackerbrunnenstraße. Das Gleiche gilt für die talwärts fahrenden Radfahrer nur umgekehrt.

Für ungläubiges Staunen bei Ortsvorsteher Walter Schmeiser sorgte jedoch eine Familie mit zwei Kindern unterwegs auf der Tour de Murg. Darauf angesprochen, dass es hier nicht weitergehe und die ausgeschilderte Umleitungsstrecke zu nutzen sei, kam zur Antwort, dass der Routenplaner die Strecke über die Dorfstraße so vorgebe. „Da bekommen Kinder schon beigebracht, Schilder zu ignorieren“, stellte Schmeiser verärgert fest.

Anwohner in Obertsrot nervt die Dauer der Sperrung

In Grenzen über die dreimonatige Sperrung hält sich auch die Begeisterung der Anwohner. Natürlich finde man die Sanierungsarbeiten gut, war aus diesen Reihen zu hören. Nur wenig Sympathie wird hingegen der Dauer der Sperrung und dem zu erwartenden Baulärm entgegengebracht.

Lösungen für Mayr Melnhof und die Feuerwehr

Die Fabrik Mayr Melnhof weist in einer Presseerklärung darauf hin, dass man seit längerem schon im Austausch mit dem Auftraggeber, dem Landratsamt Rastatt, stehe, „um einen reibungslosen Ablauf der Sanierung sicherzustellen und gleichzeitig unseren Produktionsbetrieb durchgängig aufrecht zu erhalten.“ Für die Mitarbeiter konnte eine alternative temporäre Parklösung gefunden werden.

Keine Probleme hat auch die Feuerwehr Abteilung Obertsrot/Hilpertsau zu befürchten, deren Gerätehaus im Untergeschoss der Ebersteinhalle untergebracht ist. Um ihre Einsatzbereitschaft nicht zu gefährden, wird in zwei Bauabschnitten gearbeitet, erläutert Alfred Schmitt von den Stadtwerken.

Auch eine besorgte Mutter meldete sich via Facebook zu Wort. Sie erkundigte sich nach der Sicherheit der Schulkinder. Um die Grundschule in Hilpertsau zu erreichen, müssen diese entlang der Obertsroter Straße laufen.