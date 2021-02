Kurz vor der eisernen Hochzeit bleibt die Tischuhr stehen, die das Ehepaar zur Heirat geschenkt bekommen hat. Der Haussegen hing schief und die Frau dachte, sie müssten jetzt sterben, erinnert sich Uhrmacher Markus Schleicher aus Gernsbach im BNN-Gespräch.

„Die haben das als schlechtes Omen gedeutet. Die Tochter hat mir die Uhr vorbeigebracht und ist mir nicht mehr von der Seite gewichen, bis ich sie repariert hatte.“

Der Gernsbacher hat so manches erlebt in den 28 Jahren, in denen er den Uhr- und Schmuckladen in der Schloßstraße 9 an der Murg führt. Sogar eine Erbstreitigkeit wurde in dem roten Haus mit der großen Uhr an der Fassade schon gelöst.