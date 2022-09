Unbekannte belästigen 13-Jährige sexuell in Gernsbach

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagmorgen ein 13-jähriges Mädchen sexuell in Gernsbach belästigt. Dabei fassten sie das Mädchen auch an, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 7.20 Uhr sprachen die beiden Männer das Mädchen an der Bushaltestelle in der Weinbergstraße an. Im Laufe des Gespräch fingen die Männer an die 13-Jährige zu berühren. Nach kurzer Zeit gelang es ihr, sich loszureißen und über die Straße in Richtung einer dortigen Schule zu flüchten.

Unbekannte ungefähr 20 Jahre alt

Beide Männer waren ungefähr zwanzig Jahre alt. Einer der Männer war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, hatte eine durchschnittliche Figur, ein westeuropäisches Aussehen sowie schwarze Locken rechts und links abrasiert. Dazu hatte er ein auffälliges Muttermal am rechten Mundwinkel und war mit grauer Jogginghose sowie einem schwarzen Hoodie bekleidet.

Der andere Mann war ungefähr 175 Zentimeter groß, hatte eine durchschnitte Figur, ein westeuropäisches Aussehen sowie blond bis braunes schulterlanges Haar. Er hatte einen auffälligen roten Fleck am hast und trug eine blaue Jeans mit grauem Hoodie.