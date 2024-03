Unbekannte brechen in Wohnung in Gernsbach ein

Zwei Unbekannte sind in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hahnbachweg in Gernsbach eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Unbekannte sind am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in eine Wohnung im Hahnbachweg in Gernsbach eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses durch das Aufbrechen der Eingangstüre. Sie gingen direkt zur Dachwohnung, um dort ebenfalls die Wohnungstür gewaltvoll aufzubrechen. In der Wohnung wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Im Anschluss flüchteten die zwei unbekannten Männer in Richtung Stadtmitte.

Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei waren beide Männer schwarz gekleidet und ungefähr 1.80 Meter groß. Ein Mann sei schlank, einer sei kräftig und habe ein rundes, vollbärtiges Gesicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 24) 36 63 zu melden.