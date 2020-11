Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Murgtalstraße in Gernsbach hat der Unbekannte Täter das Wechselgeld gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Zuvor hatte er die Scheibe eingeschlagen.

Ein bislang Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen in eine Bäckereifiliale in der Murgtalstraße in Gernsbach eingebrochen. Gegen 5.15 Uhr schlug der Einbrecher eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Anschließend stahl er laut Meldung der Polizei das Wechselgeld und flüchtete unerkannt.

Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 Hinweise entgegen.