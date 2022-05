Unbekannter entwendet Gerät aus Firma in Gernsbach-Obertsrot

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat am vergangenen Wochenende das Mikroskop einer Firma in Gernsbach-Obertsrot entwendet. Das Gerät hat einen Wert von etwa 2.500 Euro.

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Freitagmittag um 14 Uhr und Montagmorgen um 7 Uhr in eine Firma in der Fabrikstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Dieb im Inneren ein Mikroskop samt Transporttasche im Wert von etwa 2.500 Euro.

Vermutlich verschaffte sich der Unbekannte über einen Schleichweg auf der Rückseite des Firmengeländes Zutritt. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen telefonisch unter (0 72 24) 36 63 entgegen.