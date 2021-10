Unbekannter streift Fahrzeug einer 70-Jährigen in Gernsbach

Wenig vorbildlich hat sich ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag in Gernsbach verhalten. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 70-Jährige ihren VW zwischen 16 und 17.45 Uhr auf den Parkplätzen zweier Lebensmittelmärkte in der Karlsruher Straße und in der Schwarzwaldstraße abgestellt.

Dort wurde das Fahrzeug von einem unbekanntem Autofahrer im fraglichen Zeitraum beschädigt. Es entstand ein Schaden von knapp 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt derzeit zur Identität des Verkehrssünders.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu wenden.