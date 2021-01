Warnhinweis an Hundebesitzer

Unbekannter verteilt giftige Substanz für Hunde auf Parkplatz in Reichental

In Reichental hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen auf einem Parkplatz in der Badstraße eine für Hunde giftige Substanz verteilt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine 26-Jährige die Tat am Mittwochabend, als sie mit ihren zwei Hunden an besagtem Parkplatz spazieren ging. Die beiden Vierbeiner der Frau mussten anschließend in einer Tierklinik versorgt werden.