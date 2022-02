Unfallflucht in Gernsbach-Scheuern: Autofahrer hinterlässt 1.000 Euro Schaden

Nachdem ein Autofahrer am Dienstag mit einem Zaun in Scheuern kollidiert ist, sucht die Polizei nach Hinweisen zum Unbekannten.

Bei einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in Gernsbach-Scheuern hat ein Unbekannter einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro hinterlassen. Die Polizei informierte, dass sich der Vorfall gegen 8 und 9 Uhr morgens in der Alte Weinstraße ereignete.

Der Autofahrer sei ersten Ermittlungen zufolge, beim Rückwärtsfahren gegen einen Gabionenzaun gestoßen. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle - ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Wer Hinweise zu dem Flüchtigen hat, wird gebeten sich bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu melden.

Zeugen gesucht (0 72 25) 9 88 70