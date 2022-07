Zwei Fliegen mit einer Klappe: Mit der Wahl des neuen Vorstands konnte das Forum Zehntscheuern in Gernsbach nicht nur seinen Fortbestand sichern. Auch der Generationenwechsel gelingt.

Ein Aufatmen ging bei der Versammlung im Pavillon des Papierzentrums durch die Mitgliederreihen des Forums Zehntscheuern. Gleich zwei wichtige Themen konnten die Mitglieder umsetzen: Mit der Wahl eines neuen Vorstandes und Ulrich Schumann als Vorsitzenden sowie Stellvertreterin Annegret Kalvelage konnte der Fortbestand des Vereins gesichert werden. Ebenso gelang mit der Entscheidung der Generationenwechsel.

Den Verein vertreten weiter Kassierer Bernd Säubert, Schriftführerin Beatrice Gutberlet, Pressewart Detlev Gutberlet sowie die Beisitzer Sabine Giersiepen und Detlef Voigt. Kassenprüfer sind Ursula Kopp-Adams und Rudi Seifried. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihre Ämter gewählt.

Rückblick: Vor wenigen Wochen schien das Aus des rührigen Vereins, der sich um die Zehntscheuern, die Sanierung und deren Erhalt kümmert, gekommen zu sein. Der bisherige Vorstand sah seine Ziele erreicht und erklärte seinen Rücktritt nicht zuletzt auch aus Altersgründen.

Wir haben es freiwillig und mit Begeisterung gemacht und sind stolz auf das Erreichte. Peter Oetker, ausscheidender Vorsitzende

„Wir haben es freiwillig und mit Begeisterung gemacht und sind stolz auf das Erreichte“, sagte der ausscheidende Vorsitzende des 208 Mitglieder starken Vereins, Peter Oetker. Er führte weiter aus, dass bei der Jahreshauptversammlung das Interesse an einer Vereinsweiterführung da gewesen sei, aber kein Vorstand gebildet werden konnte.

Er erinnerte zudem an die im Laufe der Zeit an die Stadt überwiesene Summe für die Sanierung der Zehntscheuern von 50.000 Euro. Oetker machte außerdem deutlich, dass alle bisherigen Vorstandsmitglieder jederzeit mit Rat zur Verfügung zu stehen würden. Im Anschluss daran ging alles zügig voran.

Mit Nachdruck machten sich in den vergangenen Wochen einige Mitglieder daran, Freiwillige zur Bildung eines Vorstands zu finden, was auch gelingen sollte, um somit den Tagesordnungspunkt „Zukunft des Vereins“, in der Unterzeile „Auflösung des Vereins“, überflüssig werden zu lassen.

Künftig verstörkt Ausstellungen geplant

Irene Schneid-Horn (SPD), Stellvertreterin des Bürgermeisters, zeigte sich glücklich über den Ausgang der Wahl. Auch dankte sie im Namen der Stadt den alten Vorstandsmitgliedern für das geleistete ehrenamtliche Engagement. Den Dank des Gemeinderats drückte Rudi Seifried (FBVG) aus.

Die Aufgaben, die Gebäude mit Leben zu füllen, werde zum Teil andere sein, wie Vorsitzender Schumann für die Zukunft skizzierte. So soll versucht werden, verstärkt Ausstellungen in den Zehntscheuern zu etablieren.

Promovierter Historiker Der in Kuppenheim lebende Ulrich Maximilian Schumann ist promovierter Kunst- und Architekturhistoriker. Sein Fachgebiet am Karlsruher Institut für Technologie ist die Baugeschichte. Schumann ist zudem Präsident der Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft.

Die Entwicklung der Altstadt könnte ebenfalls zum Inhalt werden. Außerdem will man die Jugend verstärkt in den Blick nehmen und Kontakt zu den Schulen suchen. Schumann versicherte jedoch auch das Gesellige nicht zu kurz kommen zu lassen.

Das ehemalige Vorstandsmitglied Sabine Katz erinnerte die Neuen daran, nicht die vom Forum gewünschte WC-Anlage und Küche aus den Augen zu verlieren. Beides wurde vom Forum im Rahmen der Überweisung der Summe von 30.000 Euro an die Stadt zur Bedingung gemacht.

Noch weitere 21.000 Euro befinden sich in der Kasse, legte der ehemalige langjährige Kassierer Fritz Walter dar.