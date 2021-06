Am Amtsgericht Gernsbach verhandelt Amtsgerichtsdirektor Ekkhart Koch einen ungewöhnlichen Fall. Eine Justizobersekretärin ließ Prozessakten verschwinden. Zeugen berichten von einer Überforderung der Frau.

In sich zusammengesunken saß die Justizobersekretärin neben ihrem Verteidiger auf der Anklagebank im Gernsbacher Amtsgericht und knetete ohne Unterlass ihre Hände.

20 Akten soll sie aus dem Weg geräumt haben, um sie nicht bearbeiten zu müssen. Einsprüche, Strafbefehle, ein eingezogener Führerschein - all das blieb unbearbeitet liegen, ehe es unter Pfandflaschen, in verschlossenen Rollcontainern und in Postkisten entdeckt wurde.

Von Strafvereitelung im Amt in 20 Fällen spricht die Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Die Sachbearbeiterin, so zeigte sich sehr schnell, hat weder zu den Angeklagten noch zu den Verfahren jedweden Bezug. „Ich kann mir das heute nicht mehr erklären“, sprach die Murgtälerin von der Überlastung, die sie nicht nur bei der Arbeit im Amtsgericht Karlsruhe, sondern auch im Privatleben schlichtweg überrollte.