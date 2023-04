Pflicht in allen Schlafräumen

Verheerender Brand in Reichental: Gab es funktionierende Rauchmelder?

Nach dem Brand mit drei Toten im ehemaligen Hotel „Grüner Baum“ in Gernsbach-Reichental rückt eine weitere Frage in den Fokus: Gab es in dem Objekt funktionierende Rauchmelder?