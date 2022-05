Die Sanierung der L76b zwischen Gernsbach und Bad Wildbad befindet sich auf der Zielgeraden. Diese erstreckt sich im letzten Bauabschnitt aber noch bis ins nächste Jahr.

Die Verkehrssituation rund um den Kaltenbronn verschärft sich ab Montag durch die Sperrung der B294 in Höfen. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe nennt auf Anfrage weitere Details zum Projekt.

Nicht nur die Straße muss saniert werden

Der vierte Bauabschnitt kann aufgrund des Umfangs der Baumaßnahmen nicht innerhalb eines Jahres abgewickelt werden, da neben der Straße eine Vielzahl von Stützmauern sowie ein Hangrutsch bei Reichental saniert werden müssen, erklärt das RP: „Aktuell finden Abstimmungen mit privaten Grundstückseigentümern sowie dem Umweltamt und der Unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf Gewässer und den Naturschutz statt.“

Daher sei der letzte Bauabschnitt anstatt wie zunächst geplant in zwei Unterabschnitte nun in sechs Teilabschnitte aufgeteilt worden. Damit der Flächenbedarf exakt ermittelt werden kann, stehe zunächst die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange aus.

Es sind rund 30 private Grundstücke betroffen, teilt das RP weiter mit. Die exakte Anzahl sei unter anderem abhängig von den Genehmigungen der genannten Behörden. Die letzten drei Teilabschnitte der Sanierungsmaßnahme sind für das Jahr 2023 geplant.

Vollsperrung der L76b nötig

Auch dafür ist wieder eine Baustelleneinrichtung der aktuellen Größenordnung und eine Vollsperrung der L76b erforderlich. Zusätzliche Kosten entstehen dadurch keine, da ohnehin zwei Bauabschnitte erforderlich und vorgesehen waren, erklärt die Behörde abschließend.

Sie war zuletzt in Kritik geraten, weil in ihrem Auftrag ab Montag, 30. Mai, mit dem Bau eines Kreisverkehrs an der „Sonnenkreuzung“ in Höfen begonnen wird. Das bedeutet, dass die offizielle Umleitungsstrecke für die voll gesperrte L76b zwischen Reichental und Kaltenbronn dann ebenfalls stark beeinträchtigt ist – zunächst finden die Arbeiten am neuen Kreisel unter halbseitiger Sperrung, dann unter Vollsperrung der B294 statt. Letztere sei voraussichtlich über die gesamte Sommerferienzeit erforderlich.