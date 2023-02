Die Volksbank ist in Gernsbach von der Bleichstraße 10 in die Schloßstraße 1-3 umgezogen. Die neue Filiale gilt als „Ankerpunkt fürs Murgtal“. Was mit dem geräumten „Schandfleck“ passiert, ist ungeklärt.

Der Aschermittwoch ist für Fastnachter kein Spaß – ihre Narretei hat ein Ende und die karge Fastenzeit beginnt. Bei der Volksbank in Gernsbach war zwar der Aschermittwoch auch kein vergnügungssteuerpflichtiger Tag trotz der Filialschließung – aber zumindest die optische Fastenzeit endete damit für die Mitarbeiter und die Kunden umgehend. Das fünfköpfige Team von Filialleiter Timo Feiereis nutzte den Mittwoch für den Umzug in ihr neue Domizil.

Von der Bleichstraße 10 in die Schloßstraße 1-3 ist es nur ein Katzensprung über die Murg – die neue Lage ist jedoch ein Quantensprung. Das will die Bank an diesem Samstag, 25. Februar, beim Tag der offenen Tür von 9.30 bis 14 Uhr zeigen.

Bisher wirkte die Volksbank vor der Ampel-Kreuzung über die Murgbrücke eher unscheinbar und sah von außen alt aus. Jetzt spiegelt sich das Volksbank-Logo in der Murg und ist vom anderen Ufer schön zu betrachten. Auch aus der 270 Meter großen neuen Bankfiliale eröffnen sich ganz andere Blicke: malerische.

Positive Resonanz bei Volksbank-Kunden in Gernsbach

Die Resonanz der Kunden fiel deshalb am Donnerstag entsprechend aus. „Die Reaktionen auf die neue Filiale waren am Eröffnungstag durchweg positiv“, freut sich Feiereis und ergänzt, „insbesondere der barrierefreie Zugang wird als klare Verbesserung angesehen. Außerdem kommen die regionalen Themenzimmer sehr gut an.“

In denen sind großformatige Bilder aus Gernsbach zu bewundern, die die Besonderheiten der Stadt unterstreichen: Schloss Eberstein, Murgblick, Altstadt und Papiermacher-Stadt sind die Namen der freundlich gestalteten Räume. „Die Volksbank pur steht für unsere regionalen Werte. Diese wollen wir mit den Themenzimmern sichtbar machen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Matthias Hümpfner die damit verknüpfte Intention.

Gernsbach ist ein Ankerpunkt für unsere Mitglieder und Kunden im Murgtal. Matthias Hümpfner, Vorstandsvorsitzender

Er sieht die neue Filiale als klares Bekenntnis zum Standort, die die Bedeutung hervorhebe. „Gernsbach ist ein Ankerpunkt für unsere Mitglieder und Kunden im Murgtal“, unterstreicht Hümpfner mit Blick auf die modernste Filiale in den 41 verschiedenen Ortschaften, in denen die größte Volksbank in Baden-Württemberg seit ihren Fusionen 2022 vertreten ist.

Dass das Geldinstitut in der Schloßstraße für lange Zeit residieren will, belegt der finanzielle Einsatz: Der neue Mieter ließ die Räume, die nach dem Aus für das Modegeschäft „Motex“ zuletzt als Lager genutzt wurden, entkernen. Für rund eine Million Euro gestaltete die Volksbank das Innere so, dass es alles erfüllt, was in der Bleichstraße noch fehlte.

„Der bisherige Standort ist schon lange nicht mehr zeitgemäß“, bestätigte Martin Schöner, Vorstandsmitglied von Volksbank pur, unserer Redaktion schon während des seit September laufenden Umbaus. Der Selbstbedienungsbereich liegt nun nicht mehr außerhalb der Filiale und damit abgetrennt vom Beratungsbereich. Ebenerdig ist beides vor allem nun auch für Behinderte mühelos zu nutzen.

Neben dem Sextett vor Ort stehen auch weitere Mitarbeiter von montags bis freitags für den Service bereit. Von 8 bis 18 Uhr können die Kunden das Know-how von 120 Bankmitarbeitern nutzen, die einem bei allen Fragen rund ums Geld per Videoschaltung helfen sollen. Dabei seien alle Serviceleistungen zu erhalten, die es auch am Schalter gibt. Außerhalb der Öffnungszeiten können zudem Beratungsgespräche mit dem Feiereis-Team vereinbart werden.

Zukunft des Gebäudes in der Bleichstraße ist noch nicht geklärt

Wer die Volksbank pur seiner geregelten Zukunft entgegensieht, bleibt offen, was mit dem alten Gebäude in der Bleichstraße geschieht: Der „Schandfleck“, wie es teilweise empfunden wird, gehört der Stadt Gernsbach: Klar ist wohl zumindest, dass das Gemäuer abgerissen werden soll und neu gebaut wird.

Der Bebauungsplanentwurf der Stadt sieht ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus mit drei Stockwerken plus Staffelgeschoss (Penthouse) vor. Dafür sucht die Stadt allerdings seit geraumer Zeit einen Investor. An einer konkreten Zusage mangelt es bis dato. „Wir befinden uns nach wie vor in Gesprächen mit einem potenziellen Investor“, heißt es aus dem Rathaus wie schon vor einigen Monaten.

KSC-Verteidiger Christoph Kobald kommt am Samstag um 12 Uhr

In der Schloßstraße wird dagegen der Umzug heute mit dem Tag der offenen Tür gekrönt: Ein Gewinnspiel gibt es ab 9.30 Uhr, zudem gibt es einen Foodtruck.

Aus dem Zweitliga-Kader des KSC kommt Verteidiger Christoph Kobald um 12 Uhr in die Filiale und gibt Autogramme bis 14.30 Uhr.