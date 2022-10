Neben den bereits erwähnten musikalischen Projekten ist eine Ski-Sport-Woche in Planung, zudem das neue Waldklassenzimmer, ein Lerngang zur Bäderruine Baden-Baden, die Projekte „Gemeinsam Klasse sein“ in den 5. Klassen, „Stark ohne Gewalt“ in den 6. Klassen, „Cool sein – cool bleiben“ in den 7. Klassen, „Tom und Lisa“ in den 8. Klassen sowie in der Grundschule ein Zirkusprojekt und das Projekt Löwenstarke Kinder, zählt Heck auf.