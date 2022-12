Elektrisches Licht zur Christmette

Vor 110 Jahren wurde Gernsbach-Reichental in nur fünf Monaten elektrifiziert

Im März 1912 beschließt der Gemeinderat die Elektrifizierung, schon an an Weihnachten funkelt auch in der Kirche das elektrische Licht. Der Fortschritt im Bergdorf kostet den Laternenanzünder allerdings den Job.