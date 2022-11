Vorfahrt genommen: Leichtkraftfahrer bei Gernsbach nach Kollision schwer verletzt

Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Mittwoch in Gernsbach zu einem Schwerverletzten gekommen.

Ein Leichtkraftrad-Fahrer ist am Mittwochmorgen aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung an der Einmündung der Talstraße in die B462 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein57-Jähriger kurz nach 6 Uhr von der Talstraße in die Bundesstraße ein.

Hierbei kollidierte er mit einem herannahenden 47-Jährigen, der aus Richtung Forbach kam. Der Verletzte wurde von Kräften des Rettungsdienstes in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro beziffert.